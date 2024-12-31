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С чемпиона мира сняли обвинения в групповом изнасиловании

Суд пришел к выводу, что Гонсало Монтиэль никогда не совершал ничего подобного.
Сегодня, 09:57
Гонсало Монтиэль / Getty Images
Гонсало Монтиэль / Getty Images

С защитника Севильи и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля сняли все обвинения в изнасиловании, пишет La Nacion.

Напомним, в 2023 году бывшая девушка футболиста обвинила Гонсало в групповом изнасиловании с отягчающими обстоятельствами.

После тщательного расследование прокурор и судья сошлись во мнении, что описанных пострадавшей событий никогда не было.

Монтиэль же, комментируя решение суда, лишь заявил, что очень огорчен тем, что ему и его семье пришлось пройти через такое.

"Сегодня с меня сняли абсолютно ложное обвинение. Мое имя использовали, чтобы опорочить его и предать гласности дело, к которому я не имел абсолютно никакого отношения.

Они нанесли ущерб моей семье и моей жене, которая, будучи беременной, была вынуждена слышать эту ложь. В дополнение к личному и семейному ущербу эта ложь нанесла ущерб моей карьере, поскольку у меня были предложения от клубов, но они просили меня сначала добиться оправдания, прежде чем подписывать меня.

Это очень несправедливо, что они зашли так далеко, запятнав мою репутацию, не заботясь ни обо мне, ни о моей семье, ни о людях, которые действительно страдают от чрезвычайно серьезных проблем, подобных упомянутой", – заявил защитник Севильи.

Ранее также сообщалось, что Наполи расторг контракт со своим защитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гонсало Монтиель

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