Чемпион мира-2022 пройдет психиатрическую экспертизу в рамках дела об изнасиловании

Автор победного удара в серии пенальти в финале мундиаля находится под расследованием.

Защитник Севильи Гонсало Монтьель, выступающий за Ноттингем Форест на правах аренды, должен вернуться в Аргентину для прохождения психиатрической экспертизы в рамках продолжающегося расследования об изнасиловании, сообщает Daily Mail.

Следователи хотят, чтобы психиатр обследовал 27-летнего победителя чемпионата мира-2022 после того, как его обвинили в сексуальном насилии над моделью на вечеринке по случаю его дня рождения в 2019 году.

Футболист, чей друг находится под следствием по тому же делу, отрицает обвинение.

Предполагаемая жертва заявила, что перед изнасилованием ее накачали наркотиками, а затем ей угрожали родственники и сообщники Монтьеля.

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Аргентинец добровольно дал показания судье в июне прошлого года, прежде чем ему сообщили, что в отношении него ведется официальное расследование.

Во время предполагаемого изнасилования Монтьель выступал на родине за Ривер Плейт.

Ноттингем Форест заявил, что перед тем, как арендовать игрока, клуб провел "комплексную проверку" и был "полностью удовлетворен" результатами и футболистом.

Прокуроры еще не представили никаких обвинительных заключений и не было подтверждено, что дело будет передано в суд.

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