С чемпиона мира снимут обвинения по делу об изнасиловании

Защитник Севильи Гонсало Монтиэль вскоре должен быть оправдан по делу об изнасиловании, пишет Olé.

Напомним, что 27-летний аргентинец обвинялся в групповом изнасиловании, которое, предолагаемо, случилось 1 января 2019 года у него дома.

Обвинения, само собой, испортили репутацию игроку, а также сорвали его трансфер в ПСВ.

А теперь прокурор настаивает на снятии обвинений с Монтиэля, о чем защита просила еще месяц, указывая на множественные несоответствия в деле.

В течение следующих пяти рабочих судья должен будет вынести решения о снятии обвинений с футболиста.

Ранее также Мбаппе прокомментировал слухи о вероятном изнасиловании.

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