Аутсайдер АПЛ близок к подписанию чемпиона мира

Гонсало Монтиэль в ближайшее время станет игроком Ноттингем Форест, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что защитник стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Сегодня 26-летний игрок должен отправиться в Англию проходить медосмотр. Если не будет никаких проблем, клубам останется согласовать последний детали.

В частности инсайдер отмечает, что сделка будет арендой с правом выкупа за 11 млн евро, которое может стать обязательным.

Ранее, напомним, форвард Брентфорда откровенно рассказал о своей болезни.

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