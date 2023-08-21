Аутсайдер АПЛ близок к подписанию чемпиона мира
Гонсало Монтиэль оказался не нужен Севильи.
Гонсало Монтиэль в ближайшее время станет игроком Ноттингем Форест, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что защитник стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.
Сегодня 26-летний игрок должен отправиться в Англию проходить медосмотр. Если не будет никаких проблем, клубам останется согласовать последний детали.
В частности инсайдер отмечает, что сделка будет арендой с правом выкупа за 11 млн евро, которое может стать обязательным.
Ранее, напомним, форвард Брентфорда откровенно рассказал о своей болезни.
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