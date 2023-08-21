Отстраненный форвард Брентфорда дал интервью о лудомании

Нападающий Брентфорда Айван Тоуни откровенно рассказал о своей лудомании в интервью Ютуб-каналу The Diary Of A CEO.

Напомним, что форвард получил восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушений правил ставок.

Тоуни рассказал, что увлекаться ставками начал еще в возрасте 15 лет, а затем, чем больше денег он получал, тем сильнее втягивался. Но теперь он понимает, что это угрожает его карьере.

"Среди этих нарушений есть ставки, которые я вообще не помню. Но я согласился взять на себя ответственность за них, чтобы закончить с этим делом раз и навсегда. Потому что это висит надо мной и угрожает карьере. Это не лучшее чувство. Далеко не лучшее. Я хорошо поработал, забил 20 голов, и это висит надо мной.

Что касается мышления, то когда у тебя есть такая проблема, ты не думаешь: "Может произойти это, это или это". Ты никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах. Ты думаешь: "Ну ладно, все вернется в следующем месяце", - признался Айван.

Ранее, напомним, подобное наказание может получить также хавбек Вест Хэма.

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