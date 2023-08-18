iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити

Хавбек Вест Хэма может последовать за Айваном Тоуни.
Сегодня, 20:09
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Лукас Пакета, сюда по всему, все-таки не перейдет в Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер бразильского хавбека сорвался. Теперь же стало известно, почему это случилось. 

Как оказалось, против Пакета Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование. Бразильца подозревают в нарушении правил ставок, то же самое, что ранее случилось с Айваном Тоуни.

Вест Хэм надеется, что ассоциация не станет применять к Лукасу строгие санкции, однако, по аналогии с тем же Тоуни, игрок может получить длительную дисквалификацию.

В данный момент переговоры между Манчестер Сити и Вест Хэмом полностью остановлены.

Ранее также сообщалось, что МЮ подготовил подробный план по возвращению Гринвуда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лукас Пакета

Статьи по теме

Трансфер хавбека Вест Хэма в Манчестер Сити находится под угрозой срыва Трансфер хавбека Вест Хэма в Манчестер Сити находится под угрозой срыва
Ман Сити рассматривает возможность подписания хавбека Вест Хэма Ман Сити рассматривает возможность подписания хавбека Вест Хэма
Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Лион отказался продавать Вест Хэму своего ключевого полузащитника Лион отказался продавать Вест Хэму своего ключевого полузащитника
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:51
Барселона близка к подписанию защитника Манчестер Сити
Европа21:38
Лидер Сити успешно перенес операцию
Украина21:25
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина21:15
УПЛ: Полесье обыграло ЛНЗ, Заря и Александрия разошлись миром
Европа21:11
Официально: сборная Италии получила нового главного тренера
Украина20:55
Заря и Александрия в скучнейшем матче не выявили победителя
Формула 120:47
Экс-руководитель Формулы-1 отрицает свое участие в инциденте с Массой
Европа20:20
Экс-хавбек Барселоны и Тоттенхэма объявил о расставании с огненной красавицей
Европа20:09
За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити
Киберспорт20:00
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK