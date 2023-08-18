За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити

Хавбек Вест Хэма может последовать за Айваном Тоуни.

Лукас Пакета, сюда по всему, все-таки не перейдет в Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер бразильского хавбека сорвался. Теперь же стало известно, почему это случилось.

Как оказалось, против Пакета Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование. Бразильца подозревают в нарушении правил ставок, то же самое, что ранее случилось с Айваном Тоуни.

Вест Хэм надеется, что ассоциация не станет применять к Лукасу строгие санкции, однако, по аналогии с тем же Тоуни, игрок может получить длительную дисквалификацию.

В данный момент переговоры между Манчестер Сити и Вест Хэмом полностью остановлены.

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