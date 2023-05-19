Брентфорд определился с судьбой Тоуни

Брентфорд намерен предложить Айвану Тоуни новый улучшенный контракт, пишет 90Min.

Напомним, что английский форвард отстранен от футбола на восемь месяцев за нарушение правил относительно ставок.

При этом "пчелы" не намерены расставаться с нападающим и дали понять Айвану, что не будут продавать его ни в летнее, ни в зимнее трансферное окно.

Более того клуб предложить Тоуни новый улучшенный контракт, поскольку текущее соглашение рассчитано лишь до 2025 года.

Однако при этом клуб продолжает просматривать варианты на замену англичанину. Сообщается, что главной целью "пчел" стал нападающий Ковентри Сити Виктор Гьокерес.

Напомним, что FA ранее заявила о намерении подать запрос в ФИФА, чтобы выдать Тоуни также и международный бан.