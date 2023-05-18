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Футбол

FA потребует от ФИФА международного бана для Тоуни

Форвард Брентфорда сможет обжаловать возможное решение ассоциации.
Сегодня, 19:45
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии намерена потребовать у ФИФА международный бан для Айвана Тоуни, утверждает Sky Sports.

Напомним, что форвард Брентфорда отстранен от матчей на восемь месяцев за нарушение правил ставок.

В данный момент дисквалификация действует только в Англии, однако ассоциация намерена добиться международного бана. FA должна подать аргументы для дисквалификации в письменом виде, а у Тоуни будет возможность обжаловать решение ФИФА.

У ФИФА есть специальная процедура для пободных инцидентов, и в предыдущих случаях решение всегда выносилось против игрока. Так Старридж и Триппье, получившие бан в Англии и выступавшие за границей все равно были вынуждены обыть дисквалификацию.

Напомним, ранее главный тренер Ливерпуля получил двухмачтевую дисквалификацию.


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