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Форварда Брентфорда дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок

Айвен Тоуни вернется на футбольное поле только в 2024 году.
Сегодня, 19:36
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форварда Брентфорда и сборной АнГлии Айвена Тоуни отстранили от футбола и футбольной деятельности на восемь месяцев за 232 нарушения правил относительно ставок, сообщает The Athletic.

27-летний футболист не сможет играть за свой клуб или страну, пока его отстранение не истечет 16 января 2024 года. Тоуни также не сможет тренироваться вплоть до сентября 2023 года.

"Айвен Тоуни был отстранен от любой футбольной и связанной с футболом деятельности на восемь месяцев, до 16 января 2024 года, оштрафован на 50 тысяч фунтов и предупрежден о последствиях в будущем за нарушение правил ставок", - говорится в заявлении Футбольной Ассоциации Англии (ФАА).

"Нападающему Брентфорда было предъявлено обвинение в 262 нарушениях в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Впоследствии ФАА отозвала 30 из этих нарушений, а он признал оставшиеся 232".

Источник: Getty Images

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"Санкции были наложены независимой регулирующей комиссией после личного слушания. Ему разрешено вернуться к тренировкам только со своим клубом по истечению четырех месяцев его отстранения, начиная с 17 сентября 2023 года".

Это решение ФАА практически ставит крест на потенциальной смене клуба Тоуни, который забил 21 гол в 35 матчах Брентфорда в нынешнем сезоне.

Последний раз он выходил на поле в матче с Ливерпулем (0:1) 6 мая. Футболист получил травму подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил встречу с Вест Хэмом (2:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ

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