Спортивный директор Барселоны передумал уходить в Астон Виллу

Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани пересмотрел свое решение уходить из каталонского клуба, сообщает The Athletic.

Ранее в начале мая "сине-гранатовые" подтвердили, что Алемани покинет клуб за год до завершения его контракта. Сообщалось, что он хочет стать участником нового "профессионального проекта", согласившись присоединиться к Астон Вилле.

Ожидалось, что Алемани займет аналогичную должность у вилланов, однако этим планам, вероятно, не суждено сбыться.

По информации источника в испанском клубе, президент Барселоны Жоан Лапорта провел с Алемани встречу в среду, 17 мая, во время которой спортивный директор пересмотрел свою позицию.

Теперь он считает Барселону своим проектом и готов остаться в клубе на последний год по действующему соглашению, несмотря на щедрое предложение Астон Виллы.

Недавно Барселона заявила, что Йорди Кройф также покинет новоиспеченного чемпиона Испании по завершению сезона.