Барселона лишилась еще одного спортивного директора

Барселона объявила, что с 30 июня Йорди Кройфф покинет пост спортивного директора клуба.

Интересно, что ранее схожую должность покинул и Матеу Алемани, который решил помочь Астон Вилле.

Йорди работал в структуре каталонцев с 2021 года, но уже сейчас функционер заявил, что ему нужен новый вызов.

При этом Кройфф, как и Алемани, помогут Барселоне со всеми сделками в летнее трансферное окно, и лишь затем распрощаются окончательно.

Кто займет места Кройффа и Алемани пока неизвестно, однако любопытно, что функционеры покидают клуб после чемпионского сезона.