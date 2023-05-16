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Барселона лишилась еще одного спортивного директора

Йорди Кройфф уходит в поисках нового вызова.
Сегодня, 18:11
Йорди Кройфф / Getty Images
Йорди Кройфф / Getty Images

Барселона объявила, что с 30 июня Йорди Кройфф покинет пост спортивного директора клуба.

Интересно, что ранее схожую должность покинул и Матеу Алемани, который решил помочь Астон Вилле.

Йорди работал в структуре каталонцев с 2021 года, но уже сейчас функционер заявил, что ему нужен новый вызов.

При этом Кройфф, как и Алемани, помогут Барселоне со всеми сделками в летнее трансферное окно, и лишь затем распрощаются окончательно.

Кто займет места Кройффа и Алемани пока неизвестно, однако любопытно, что функционеры покидают клуб после чемпионского сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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