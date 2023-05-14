Барселона уничтожила Эспаньол и стала чемпионом Испании
В воскресенье, 14 мая, Барселона отправилась в гости к Эспаньолу, чтобы оформить досрочное чемпионство.
И матч сразу же приорел чемпионский характер, команды начали очень жестко, но уже на 11-й минуте Левандовски открыл счет. После этого каталонцы сразу же прижали хозяев к воротам и вскоре удвоили преимущество.
Эспаньол имел шансы отыграться, но Левандовски сегодня неостановим, в падении поляк записывает дубль на свой счет. А в начале второго тайма Кунде довел счет до разгромного. Два гола хозяевам удалось отыграть в самой концовке, но он уже ничего не решал.
Барселона за четыре тура до конца чемпионата оформила чемпионство. Однако вручение наград состоится позднее, команда хочет провести мероприятие на домашнем стадионе.
Статистика матча Эспаньол - Барселона 34-го тура чемпионата Испании
Эспаньол - Барселона 2:4
Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 15 - 15
Удары в створ: 7 - 5
Фолы: 12 - 9
Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 2.64
Эспаньол: Пачеко - Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Пуадо, 46), Монтес, Оливан (Колеошо, 84) - Денис Суарес (Калеро, 46), Дардер, Меламед (Экспосито, 88) - Хоселу, Брэйтуэйт (Педроса, 55).
Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Алонсо, 74), Араухо (Альба, 63), Бальде - Бускетс, де Йонг, Педри (Кессье, 89) - Гави (Фати, 75), Рафинья (Дембеле, 62), Левандовски.
Предупреждения: Дардер, 39 - Кунде, 2, Гави, 39, Альба, 82