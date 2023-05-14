Барселона уничтожила Эспаньол и стала чемпионом Испании

В воскресенье, 14 мая, Барселона отправилась в гости к Эспаньолу, чтобы оформить досрочное чемпионство.

И матч сразу же приорел чемпионский характер, команды начали очень жестко, но уже на 11-й минуте Левандовски открыл счет. После этого каталонцы сразу же прижали хозяев к воротам и вскоре удвоили преимущество.

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Эспаньол имел шансы отыграться, но Левандовски сегодня неостановим, в падении поляк записывает дубль на свой счет. А в начале второго тайма Кунде довел счет до разгромного. Два гола хозяевам удалось отыграть в самой концовке, но он уже ничего не решал.

Источник: Getty Images

Барселона за четыре тура до конца чемпионата оформила чемпионство. Однако вручение наград состоится позднее, команда хочет провести мероприятие на домашнем стадионе.

Источник: Getty Images

Статистика матча Эспаньол - Барселона 34-го тура чемпионата Испании

Эспаньол - Барселона 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 15 - 15

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 12 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 2.64

Эспаньол: Пачеко - Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Пуадо, 46), Монтес, Оливан (Колеошо, 84) - Денис Суарес (Калеро, 46), Дардер, Меламед (Экспосито, 88) - Хоселу, Брэйтуэйт (Педроса, 55).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Алонсо, 74), Араухо (Альба, 63), Бальде - Бускетс, де Йонг, Педри (Кессье, 89) - Гави (Фати, 75), Рафинья (Дембеле, 62), Левандовски.

Предупреждения: Дардер, 39 - Кунде, 2, Гави, 39, Альба, 82