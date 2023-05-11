Барселона может получить чемпионский трофей 20 мая

Стало известно, когда Барселона получит чемепионский трофей, вероятней всего, это случится 20 мая, пишет Diario Sport.

При этом чемпионом Испании каталонский клуб уже может стать на этой неделе. если обыграет Эспаньол.

Также Барселона может выиграть досрочно, в зависимости от результатов Реала и Атлетико. В любом случае, церемония награждения произойдет позднее.

Президент RFEF Луис Рубиалес планирует лично вручить трофей каталонцам 20 мая. В этот день Барселона будет играть на Камп Ноу против Сосьедада.

Если же к тому времени вопрос чемпионства не будет решен, церемонию перенесут на еще более позднее время.

Ранее стало известно, что по итогам сезона Серхио Бускетс все же покинет Барселону.