iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может получить чемпионский трофей 20 мая

Каталонцы хотят получить кубок на своем поле.
Сегодня, 16:10
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Стало известно, когда Барселона получит чемепионский трофей, вероятней всего, это случится 20 мая, пишет Diario Sport.

При этом чемпионом Испании каталонский клуб уже может стать на этой неделе. если обыграет Эспаньол. 

Также Барселона может выиграть досрочно, в зависимости от результатов Реала и Атлетико. В любом случае, церемония награждения произойдет позднее.

Президент RFEF Луис Рубиалес планирует лично вручить трофей каталонцам 20 мая. В этот день Барселона будет играть на Камп Ноу против Сосьедада.

Если же к тому времени вопрос чемпионства не будет решен, церемонию перенесут на еще более позднее время.

Ранее стало известно, что по итогам сезона Серхио Бускетс все же покинет Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны
Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта
Стала известна судьба Бускетса в Барселоне Стала известна судьба Бускетса в Барселоне
Райкард: Хави стал королем футбола Райкард: Хави стал королем футбола
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина17:56
Днепр-1 показал "доказательство" фола, за который судья назначил пенальти
Европа17:51
Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом
Украина17:43
Шахтер подарил Виталию Кличко именную футболку
Европа17:38
Хавбеку Милана потребуется операция на колене, которая завершит его сезон
ММА17:22
Топовый полусредневес UFC размышляет над завершением карьеры
Украина17:04
Тренер польского чемпиона может возглавить Динамо
Украина17:04
Кучер - о конфликте Ротаня с тренерским штабом Днепра-1: Не буду это особенно комментировать
Европа16:45
Байер может лишиться своего лучшего бомбардира
Теннис16:36
Цуренко встретится с представительницей США на турнире в Риме
Европа16:22
СК Днепр-1 - Александрия: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 11.05.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK