iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона

Легенда каталонского клуба сменит прописку.
Сегодня, 12:36
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс покинет клуб по окончанию сезона.

Пресс-служба каталонцев опубликовала официальное заявление, в котором объявила об уходе испанца.

Читай также: Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта

"Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему Барселоны, но всему приходит конец. Это было легкое решение, время пришло.

Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов", - отметил Бускетс.

Отметим, что Бускетс может продолжить карьеру в МЛС или в Саудовской Аравии.

Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Почеттино определился с первым трансфером в Челси.


Статьи по теме

Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023 Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:55
Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
Другие14:49
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Киберспорт14:46
Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023
Украина14:12
Селезнев объявил дату своего прощального матча
Лига Чемпионов14:11
Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити
Лига Чемпионов13:45
Укротить змею: Карикатурист оригинально олицетворил дерби Милана и Интера
Другие страны13:26
Ушел из жизни легендарный мексиканский вратарь
НБА13:03
Плей-офф НБА: идет второй раунд
Лига Чемпионов12:43
Анчелотти рассказал, кого поддерживает в миланском дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK