Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона
Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс покинет клуб по окончанию сезона.
Пресс-служба каталонцев опубликовала официальное заявление, в котором объявила об уходе испанца.
Читай также: Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта
"Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему Барселоны, но всему приходит конец. Это было легкое решение, время пришло.
Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов", - отметил Бускетс.
🥺 A Barça legend says goodbye. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023
Отметим, что Бускетс может продолжить карьеру в МЛС или в Саудовской Аравии.
Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Почеттино определился с первым трансфером в Челси.