Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс покинет клуб по окончанию сезона.

Пресс-служба каталонцев опубликовала официальное заявление, в котором объявила об уходе испанца.

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"Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему Барселоны, но всему приходит конец. Это было легкое решение, время пришло.

Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов", - отметил Бускетс.

Отметим, что Бускетс может продолжить карьеру в МЛС или в Саудовской Аравии.

Бускетс является воспитанником академии Барселоны. За первую команду он дебютировал в 2008 году. За это время он восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз - Кубок и Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Почеттино определился с первым трансфером в Челси.