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Почеттино определился с первым трансфером в Челси

Аргентинский специалист хочет видеть в клубе Гави.
Сегодня, 17:50
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Маурисио Почеттино, который может возглавить Челси, хочет видеть в клубе полузащитника Барселоны Гави. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Аргентинский специалист хочет укрепить полузащиту команды. Почеттино нравится Гави. Тренер считает его очень интересным футболистом для АПЛ. 

Барселона не хочет продавать испанца и намерена зарегистрировать его контракт, как только появится возможность. Сам игрок тоже не хочет уходить из каталонской команды.

В текущем сезоне на счету 18-летнего хавбека один гол и три ассиста в 32 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Челси готов включить двух игроков в сделку по Фелишу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Маурисио Почеттино гави

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