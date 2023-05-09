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Футбол

Челси готов включить двух игроков в сделку по Фелишу

В Лондоне ищут способы подешвле заполучить португальца.
Сегодня, 15:35
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Лондонский Челси не прекращает попыток договорится с Атлетико по поводу перехода Жоау Фелиша, пишет Evening Standard.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонцы не собирается выкупать португальца у мадридского клуба. Однако руководство "синих" нашло пару альтернатив.

Атлетико требует за форварда 88 млн евро. Такую сумму в Лондоне считают завышенной, а потому предлагают испанцам Марка Кукурелью и Пьеэра-Эмерика Обамеянга. По слухам, оба игрока интересны "матрасникам".

Если же в результате такого обмена сумма все еще не будет удовлетворять Челси, они могут просто продлит аренду еще на год. Атлетико попросит за еще год Жоау в Лондоне 16 млн евро.

Также напомним, что состав лондонского клуба может пополнить Неймар.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси жоау фелиш

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