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Неймар определился со своим будущим

Бразилец хочет сменить летом команду.
Сегодня, 19:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар готов летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание Telefoot.

Недавнее поведение болельщиков шокировало бразильца, но жаловаться в полицию игрок не планирует. Теперь он думает об уходе из клуба летом.

Напомним, ультрас ПСЖ устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту команды Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее журналист ESPN поделился деталями возможного перехода Неймара в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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