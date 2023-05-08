Неймар определился со своим будущим

Нападающий ПСЖ Неймар готов летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание Telefoot.

Недавнее поведение болельщиков шокировало бразильца, но жаловаться в полицию игрок не планирует. Теперь он думает об уходе из клуба летом.

Напомним, ультрас ПСЖ устроили возле клубного офиса акцию протеста с требованиями Лионелю Месси, Неймару, Марко Верратти и президенту команды Нассеру Аль-Хелайфи покинуть клуб.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Ранее журналист ESPN поделился деталями возможного перехода Неймара в Челси.