Журналист ESPN поделился деталями возможного перехода Неймара в Челси

Нападающий ПСЖ Неймар входит в список интересов Челси. Об этом сообщает журналист ESPN Жюльен Лоран.

"ПСЖ пытался продать Неймара прошлым летом и попытается продать его снова этим летом.

Мы знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи о Неймаре и возможности его трансфера в Челси.

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Я не знаю, возможно ли это, учитывая, что Неймар все еще восстанавливается после операции, у него огромный контракт с Пари Сен-Жермен, который рассчитан еще на четыре года.

Единственное, что мы знаем сейчас, это то, что только клуб Премьер-лиги может позволить себе Неймара", – сказал Лоран в интервью Sky Sports News.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.