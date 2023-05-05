Глава фанатского движения ПСЖ: "Было бы хорошо, уйди Неймар из клуба вслед за Месси"

Бразильцу больше не рады в Париже.

Ромен Мабиль, президент фанатского движения ПСЖ, заявил, что желает, чтобы Неймар покинул столичный клуб.

Мабиль искренне убежден, что бразильцу пора менять клуб, а ПСЖ наконец открыть следующую страницу. При это он осудил акции фанатов, направленные против Неймара.

"Месси собирается уйти из ПСЖ, и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб.

Мы не хотим навредить Неймару. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Мы хотим перейти в другую эпоху.

В нынешнюю эпоху игроки делают все, что хотят. Мы хотим двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят", -цитирует президента Le Parisien.

Также он считает, что действия агрессивно настроенных фанатов в целом дискредитируют болельщиков ПСЖ. Ромен искренне сожалеет о прошедших акциях.