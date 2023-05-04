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"Сын шл*хи": Фанаты ПСЖ оскорбили Месси и потребовали от руководства клуба уйти в отставку

Ультрас парижан недовольны нынешним положением дел.
Сегодня, 09:55
Ультрас ПСЖ / Getty Images
Ультрас ПСЖ / Getty Images

Фанаты ПСЖ потребовали серьезных изменений, устроив с целью этого масштабную акцию протеста возле офиса клуба.

На протест собрались несколько сотен участников группировки ультрас Collectif Ultras Paris (CUP), которые принесли с собой соответствующие баннеры и использовали пиротехнику.

Фанаты призвали покинуть клуб Лионеля Месси, при этом в адрес аргентинца звучали оскорбления, в частности: "Месси - сын шл*хи". Кроме того, они хотят, чтобы из команды ушли Неймар и Марко Верратти.

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Требования уйти в отставку прозвучали и к руководству клуба во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи, сообщает RMC Sport.

"Во главе корабля нет капитана. Нам нужен президент, который больше вовлечен в жизнь клуба, который будет соглашаться общаться с нами, когда мы просим об этом. Из-за футболистов нам стыдно весь год", - сказал глава CUP Ромен Мабиль.

Напомним, ранее ПСЖ отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей и лишил заработной платы на за этот период за несогласованную поездку в Саудовоскую Аравию. Позже стало известно, что парижский клуб не будет продлевать контракт с аргентинцем на следующий сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Лионель Месси Марко Верратти насер аль-хелаифи

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