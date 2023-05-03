ПСЖ не продлит контракт с Месси на следующий сезон

Стороны близки к завершению сотрудничества после скандала с поездкой аргентинца в Саудовскую Аравию.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси с большой долей вероятности покинет французскую команду после завершения нынешнего сезона.

Как утверждает L'Equipe, руководство парижского клуба приняло решение не продлевать контракт с 35-летним футболистом. В договоре аргентинца, рассчитанном до лета 2023 года, предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон, но эта опция активирована не будет.

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Причиной такого решения ПСЖ стал скандал с несогласованной поездкой Месси в Саудовскую Аравию после поражения от Лорьяна (1:3).

Ранее парижский клуб уже отстранил аргентинца на две недели от тренировок и матчей и лишил заработной платы на за этот период.

Отметим, что в нынешнем сезоне Месси провел в составе ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, отличившись 20 голами и 19 результативными передачами.