Челси может еще раз арендовать Фелиша

Лондонский Челси рассматривает вариант с еще одной арендой Жоау Фелиша, пишет Goal.

Напомним, что в текущем сезоне португалец выступает за них в рамках арендного соглашения. Он провел 12 матчей и отличился двумя голами.

При этом Челси не намерен выкупать Фелиша за 100 млн евро, которые требует Атлетико. Зато они готовы еще раз взять португальца в аренду.

При этом в подписании Фелиша на постоянной основе заинтересован ПСЖ, который летом покинет Месси и может покинуть Неймар.