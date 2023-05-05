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Челси может еще раз арендовать Фелиша

Выкупать португальца в Лондоне не планируют.
Вчера, 22:30
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Лондонский Челси рассматривает вариант с еще одной арендой Жоау Фелиша, пишет Goal.

Напомним, что в текущем сезоне португалец выступает за них в рамках арендного соглашения. Он провел 12 матчей и отличился двумя голами.

При этом Челси не намерен выкупать Фелиша за 100 млн евро, которые требует Атлетико. Зато они готовы еще раз взять португальца в аренду.

При этом в подписании Фелиша на постоянной основе заинтересован ПСЖ, который летом покинет Месси и может покинуть Неймар.

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