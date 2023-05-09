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Футбол

Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта

Ндика попал в сферу интересов римлян.
Вчера, 22:51
Эван Ндика / Getty Images
Эван Ндика / Getty Images

Центрбек Айнтрахта Эван Ндика может летом перебраться в Рому. Об этом сообщает издание Diario Sport.

23-летний француз находится в списке интересов Барселоны, однако римляне готовы перехватить футболиста у испанского гранда.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании Ндика. Агенты игрока успели посетить офис "Особенного", проведя с ним переговоры.

В текущем сезоне на счету француза один гол в 27 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Рома находится в шаге от подписания одного из лидеров Лиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Барселона айнтрахт Эван Ндика

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