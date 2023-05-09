Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта
Ндика попал в сферу интересов римлян.
Центрбек Айнтрахта Эван Ндика может летом перебраться в Рому. Об этом сообщает издание Diario Sport.
23-летний француз находится в списке интересов Барселоны, однако римляне готовы перехватить футболиста у испанского гранда.
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании Ндика. Агенты игрока успели посетить офис "Особенного", проведя с ним переговоры.
В текущем сезоне на счету француза один гол в 27 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Рома находится в шаге от подписания одного из лидеров Лиона.