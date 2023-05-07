Рома находится в шаге от подписания одного из лидеров Лиона

Хавбек Лиона Уссем Ауар станет футболистом Ромы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны близки к заключению контракта, принципиальное согласие игрока получено. 24-летний алжирец покинет Лион в качестве свободного агента.

Отметим, договор с римлянами будет подписан на срок до 2028 года, произойдет это в ближайшие дни.

В текущем сезоне на счету Ауара один гол и один ассист в 14 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы.