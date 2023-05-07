iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома находится в шаге от подписания одного из лидеров Лиона

Римский клуб усилиться креативным полузащитником.
Сегодня, 18:55
Уссем Ауар / Getty Images
Уссем Ауар / Getty Images

Хавбек Лиона Уссем Ауар станет футболистом Ромы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны близки к заключению контракта, принципиальное согласие игрока получено. 24-летний алжирец покинет Лион в качестве свободного агента.

Отметим, договор с римлянами будет подписан на срок до 2028 года, произойдет это в ближайшие дни.

В текущем сезоне на счету Ауара один гол и один ассист в 14 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Рома Уссем Ауар

Статьи по теме

Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Интер на выезде одолел Рому и сократил отставание от второго места до одного очка Интер на выезде одолел Рому и сократил отставание от второго места до одного очка
Моуринью определился со своим будущим Моуринью определился со своим будущим
ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Другие21:24
Украина завоевала очередное золото на Кубке мира по артистическому плаванию
Европа21:01
Арсенал в непростом матче разобрался с Ньюкаслом
Европа20:53
Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной
Европа20:25
Боруссия Дортмунд уничтожила на своем поле Вольфсбург
Формула 120:03
Глава Астон Мартин взял на себя ответственность за провал Стролла
НБА19:55
Уэстбрук стал объектом насмешки во время трансляции UFC
Европа19:51
Руни: Ман Сити станет лучшей командой в истории Англии, если возьмет Лигу чемпионов и АПЛ
Европа19:32
Спалетти может покинуть Наполи
Европа19:28
Бускетс официально выступит с заявлением о своем будущем после победы в Ла Лиге
Формула 119:23
Ферстаппен рассказал, на что рассчитывает в Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK