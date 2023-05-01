iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы

Абрахам может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:21
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Форвард Ромы Тэмми Абрахам попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Оба клуба ищут нового нападающего. Англичане хотят подписать игрока на замену Вауту Вегорсту, а парижане планируют заменить Юго Экитика.

Рома пока не ведет переговоров ни с одним из клубов, но готова к тому, что скоро получит предложения. Римский клуб хочет выручить с продажи англичанина 80 млн евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда восемь голов и три ассиста в 32 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Моуринью может летом возглавить ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома манчестер юнайтед ПСЖ тэмми абрахам

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров
Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом
МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии
Только четыре игрока ПСЖ подошли к фанатам после поражения от Лорьяна Только четыре игрока ПСЖ подошли к фанатам после поражения от Лорьяна
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Европа18:21
ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
Европа18:05
Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров
Киберспорт17:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт17:41
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Формула 117:27
Экклстоун посоветовал Шумахеру забыть про Формулу-1
Украина17:20
Цыганык - о Фонсеке и Каштру: Мудрика просто чмырили португальцы
Европа16:56
Лунин приобрел перчатки Усика на благотворительном аукционе экс-игрока сборной Украины
Европа16:51
Ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом
Европа16:28
Хави назвал лучшую команду мира на данный момент
Европа16:18
Невилл назвал самого недооцененного игрока в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK