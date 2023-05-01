ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы

Форвард Ромы Тэмми Абрахам попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Оба клуба ищут нового нападающего. Англичане хотят подписать игрока на замену Вауту Вегорсту, а парижане планируют заменить Юго Экитика.

Рома пока не ведет переговоров ни с одним из клубов, но готова к тому, что скоро получит предложения. Римский клуб хочет выручить с продажи англичанина 80 млн евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда восемь голов и три ассиста в 32 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Моуринью может летом возглавить ПСЖ.