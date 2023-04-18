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Моуринью может летом возглавить ПСЖ

"Особенный" находится в шорт-листе парижского клуба.
Вчера, 21:27
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

ПСЖ рассматривает назначение наставника Ромы Жозе Моуринью в качестве главного тренера. Об этом сообщает издание RMC Sport.

"Особенный" является приоритетным вариантом для советника парижан по спортивным вопросам Луиша Кампуша. Несмотря на жир, с португальским тренером пока не связывались.

Отметим, в ПСЖ опасаются назначать наставника с таким непростым характером.

Также кандидатами на пост тренера ПСЖ являются Юлиан Нагельсманн, Тиаго Мотта (Болонья) и Микель Артета (Арсенал).

Ранее сообщалось, что Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ПСЖ Жозе Моуринью

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