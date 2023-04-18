Моуринью может летом возглавить ПСЖ

ПСЖ рассматривает назначение наставника Ромы Жозе Моуринью в качестве главного тренера. Об этом сообщает издание RMC Sport.

"Особенный" является приоритетным вариантом для советника парижан по спортивным вопросам Луиша Кампуша. Несмотря на жир, с португальским тренером пока не связывались.

Отметим, в ПСЖ опасаются назначать наставника с таким непростым характером.

Также кандидатами на пост тренера ПСЖ являются Юлиан Нагельсманн, Тиаго Мотта (Болонья) и Микель Артета (Арсенал).

Ранее сообщалось, что Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой.