Директор Барселоны займет пост в английском клубе
Матеу Алемани присоеднится к Астон Вилле.
Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани решил присоедниться к Астон Вилле, сообщает 90Min.
Результаты Виллы после прихода Унаи Эмери значительно улучшились, и руководство клуба намерено попытаться сохранить текущий уровень.
Для того, чтобы закрепиться среди топовых клубов АПЛ и был нанят спортивный директор Барселоны Матеу Алемани, который займет ту же должност в Астон Вилле.
Контракт Алемани с каталонцам дейсвует до 2024 года, но испанец уже проинформировал Лапорту, что намерен покинут клуб текуим летом.
Напомним, что Астон Вилла намерена летом также выкупит у Манчестер Сити двоих футболистов.