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Директор Барселоны займет пост в английском клубе

Матеу Алемани присоеднится к Астон Вилле.
Сегодня, 16:27
Матеу Алемани / Getty Images
Матеу Алемани / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани решил присоедниться к Астон Вилле, сообщает 90Min.

Результаты Виллы после прихода Унаи Эмери значительно улучшились, и руководство клуба намерено попытаться сохранить текущий уровень.

Для того, чтобы закрепиться среди топовых клубов АПЛ и был нанят спортивный директор Барселоны Матеу Алемани, который займет ту же должност в Астон Вилле.

Контракт Алемани с каталонцам дейсвует до 2024 года, но испанец уже проинформировал Лапорту, что намерен покинут клуб текуим летом.

Напомним, что Астон Вилла намерена летом также выкупит у Манчестер Сити двоих футболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Астон Вилла

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