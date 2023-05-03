Директор Барселоны займет пост в английском клубе

Спортивный директор Барселоны Матеу Алемани решил присоедниться к Астон Вилле, сообщает 90Min.

Результаты Виллы после прихода Унаи Эмери значительно улучшились, и руководство клуба намерено попытаться сохранить текущий уровень.

Для того, чтобы закрепиться среди топовых клубов АПЛ и был нанят спортивный директор Барселоны Матеу Алемани, который займет ту же должност в Астон Вилле.

Контракт Алемани с каталонцам дейсвует до 2024 года, но испанец уже проинформировал Лапорту, что намерен покинут клуб текуим летом.

Напомним, что Астон Вилла намерена летом также выкупит у Манчестер Сити двоих футболистов.