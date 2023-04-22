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Футбол

Астон Вилла готова летом выкупить у Манчестер Сити двух футболистов

Уокер и Филлипс могут сменить прописку.
Сегодня, 15:20
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Астон Вилла намерен летом подписать двух игроков Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Football Insider.

Речь идет о защитнике Кайле Уокере и хавбека Калвине Филлипсе. Астон Вилла может предложить за обоих футболистов 55 млн фунтов. "Горожане" вполне возможно примут данный запрос.

Главный тренер "бордово-голубых" Унаи Эмери лично заинтересован в подписании правого защитника и опорного полузащитника, чтобы залатать дыры на этих позициях.

Напомним, контракт Уокера с Манчестер Сити истекает в конце следующего сезона, а договор
Филлипса с манчестерским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Астон Вилла Кайл Уокер Калвин Филлипс

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