Астон Вилла готова летом выкупить у Манчестер Сити двух футболистов

Уокер и Филлипс могут сменить прописку.

Астон Вилла намерен летом подписать двух игроков Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Football Insider.

Речь идет о защитнике Кайле Уокере и хавбека Калвине Филлипсе. Астон Вилла может предложить за обоих футболистов 55 млн фунтов. "Горожане" вполне возможно примут данный запрос.

Главный тренер "бордово-голубых" Унаи Эмери лично заинтересован в подписании правого защитника и опорного полузащитника, чтобы залатать дыры на этих позициях.

Напомним, контракт Уокера с Манчестер Сити истекает в конце следующего сезона, а договор

Филлипса с манчестерским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям.