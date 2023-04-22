Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола признал, что Калвину Филлипсу было трудно адаптироваться к стилю игры его команды с тех пор, как он перешел из Лидса прошлым летом.

Ожидается, что испанец проведет ротацию состава на матч полуфинала кубка Англии против Шеффилд Юнайтед. Однако не стоит ожидать появления на поле полузащитника сборной Англии.

"Калвину по-прежнему нужно немного ритма на коротких отрезках. Нам не хватает его лучших качеств, поэтому у него не так много игровых минут", — цитирует Гвардиолу Goal.

"В предыдущих сезонах я часто ротировал состав на полуфинал, и это было не очень хорошо. У меня много сомнений. Конечно, игроки скажут, что хотят играть, но в то же время мы должны быть уверены что люди находятся в правильном состоянии".

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Матч полуфинала кубка Англии между Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед состоится в субботу, 22 апреля. Затем, 26 апреля, "горожане" сыграют с лондонским Арсеналом в рамках АПЛ.