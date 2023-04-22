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Магуайр, Де Хеа и еще восемь игроков могут покинуть Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг запланировал массовую чистку состава, которая должна избавить манкунианцев от балласта.
Сегодня, 12:25
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Провальный матч 1/4 финала Лиги Европы против Севильи (0:3) лишь подчеркнул для Эрика тен Хага необходимость расстаться с определенным количеством игроков Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Mirror, будущим летом Олд Траффорд могут покинуть сразу десять футболистов.

Манкунианцы готовы отпустить Давида Де Хеа и Харри Магуайра, которые устроили "шоу" в Испании. Также в качестве кандидата на выход называется Антони Марсьяль, получивший очередную травму.

Под угрозой продажи находится печально известный дуэт хавбеков Фред-МакТоминей. Не нужными тен Хагу считаются Энтони Эланга, Донни ван де Бек и Брэндон Уильямс.

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Неизвестной остается судьба двух арендованных игроков: Ваут Вегхорст и Марсель Забитцер точно вернутся в расположения клубов, которым принадлежат.

"Красные дьяволы" не имеют опций выкупа их контрактов, а потому им придется отдельно договариваться о трансфере, если они этого пожелают.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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