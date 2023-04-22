iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом

"Пенсионеры" готовятся немного очистить состав.
Сегодня, 11:25
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

За последние два трансферных окна состав лондонского Челси разросся до невероятных масштабов.

Помимо головной боли тренера по выбору состава также существует проблема финансового фэйр-плэй. В связи с этим "синие" готовятся немного разгрузить ростер.

Как сообщает Sky Sports, Челси будет готов расстаться сразу с восемью игроками.

По информации источника, в список ненужных попали Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Сейчас же лондонский клуб продолжает поиски нового главного тренера. Недавно стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из гонки за свободную должность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Нагельсманн отклонил предложение Челси Нагельсманн отклонил предложение Челси
Легенда Ман Сити может возглавить Челси Легенда Ман Сити может возглавить Челси
Атлетико опасается, что Челси не выкупит Фелиша Атлетико опасается, что Челси не выкупит Фелиша
Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа14:26
Гвардиола признал, что новичок Манчестер Сити так и не смог адаптироваться к его требованиям
Бокс14:25
Стало известно, как будут распределяться гонорары между Усиком и Дюбуа
Киберспорт14:19
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа13:56
Каррагер: Арсеналу нужно что-то вроде чуда
Украина13:50
В матче Ворскла - Металлист суддя назначил четыре пенальти за первый тайм
НБА13:50
Новицки вспомнил, как Брайант пытался убедить его перейти в Лейкерс
Бокс13:41
Майк Тайсон предсказал победителя боя Уайлдер - Джошуа
Бокс13:22
Мейвезер заявил о готовности подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе в свой промоушен
НБА13:20
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Рэндла возглавил рейтинг
Европа13:19
Бавария определилась с судьбой Упамекано после провальных матчей против Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK