Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом
"Пенсионеры" готовятся немного очистить состав.
За последние два трансферных окна состав лондонского Челси разросся до невероятных масштабов.
Помимо головной боли тренера по выбору состава также существует проблема финансового фэйр-плэй. В связи с этим "синие" готовятся немного разгрузить ростер.
Как сообщает Sky Sports, Челси будет готов расстаться сразу с восемью игроками.
По информации источника, в список ненужных попали Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Сейчас же лондонский клуб продолжает поиски нового главного тренера. Недавно стало известно, что Юлиан Нагельсманн выбыл из гонки за свободную должность.