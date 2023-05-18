Главный тренер Ливерпуля получил двухматчевую дисквалификацию

Клоппа не будет с командой в последних турах АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп полчил двухматчевую дисквалификацию за свои послематчевые высказывания в адрес главного судьи Пола Тирни.

Напомним, что в 34-м туре АПЛ Ливерпуль устроил перестрелку с Тоттенхэмом и чуть было не отдал очки лондонцам. На последней минуте матча Диогу Жота забил победный мяч, на что очень эмоционально отреагировал Клопп и получил желтую карточку.

После матча немецкий специалист заявил, что не понимает, почему Тирни так настроен против Ливерпуля.

За это ассоциация решила наказать Клоппа двухматчевой дисквалификацией и штрафом в 75 тысяч фунтов. Тренер не будет присутствовать на матчах с Саутгемптоном и Астон Виллой.

Ранее стало известно, что летом Ливерпуль отпустит сразу четверых игроков.