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Клопп - о победе над Тоттенхэмом: Нам все сошло с рук благодаря Жоте

Немец благодарен своему подопечному за добытые три очка.
Вчера, 22:24
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после матча с Тоттенхэмом (4:3) в рамках АПЛ.

"На протяжении значительной части первого тайма мы показывали свой лучший футбол. Первый тайм получился хорошим, мы пропустили тогда, когда впервые сыграли в обороне не так, как надо.

Проблема в том, что Тоттенхэм вообще ничего не меняет. Он контратакует даже при 1:3. Он просто защищается, контратакует, использует стандартные положения – и это все усложняет.

Нам все сошло с рук благодаря Жоте, все уходят домой довольные, но я тренер и обязан говорить обо всем. Мы должны играть лучше через три дня. Мы почти идеально начали матч, но тем самым, похоже, вышли на неверный путь.

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Как можно было дать фол на Салахе ? Но у нас с Полом Тирни своя история. Я не знаю, что он имеет против нас, он говорил, что между нами все в порядке, но едва ли это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит. В Англии нет обязанности разъяснять подобные ситуации, все запутанно и непонятно.

Да, мое празднование было чрезмерно эмоциональным, но то, что он мне сказал, показывая желтую карточку, ненормально", – заявил Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, на 90+3 минуте Ришарлисон сравнял счет, а уже в одной из следующих атак Ливерпуль забрал себе три очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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