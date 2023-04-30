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"Вам нужно создавать взаимоотношения": Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона

Немец заявил, что "синим" необходимо построить команду, а не иметь много хороших футболистов, играющих за себя.
Сегодня, 14:19
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями об ужасающем сезоне лондонского Челси.

По словам специалиста, "синие" должны сконцентрироваться на построении правильных взаимоотношений между игроками команды.

"Честно говоря, я немного сочувствую Челси, потому что дела идут не очень хорошо, я считаю их лучшей, лучшей командой, но, с другой стороны, приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, что все получится. Нужно построить команду, и именно это недооценили ребята и поставили перед своими тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, вы не можете тренироваться на двух полях, вы должны создать взаимоотношения, вы должны создать командный дух, и именно поэтому я немного рад этому путешествию.

С Челси в конце концов все будет хорошо, и они будут невероятно сильны в следующем году, но я использую их только в качестве примера. На самом высоком уровне, нет, мы не можем так действовать. И мы не будем этого делать. Нужно приводить правильных игроков и строить новую команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все", - заявил немец.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может подписать Харри Кейна

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Юрген Клопп

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