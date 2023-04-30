"Вам нужно создавать взаимоотношения": Клопп дал совет Челси на фоне их плохого сезона
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями об ужасающем сезоне лондонского Челси.
По словам специалиста, "синие" должны сконцентрироваться на построении правильных взаимоотношений между игроками команды.
"Честно говоря, я немного сочувствую Челси, потому что дела идут не очень хорошо, я считаю их лучшей, лучшей командой, но, с другой стороны, приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, что все получится. Нужно построить команду, и именно это недооценили ребята и поставили перед своими тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, вы не можете тренироваться на двух полях, вы должны создать взаимоотношения, вы должны создать командный дух, и именно поэтому я немного рад этому путешествию.
С Челси в конце концов все будет хорошо, и они будут невероятно сильны в следующем году, но я использую их только в качестве примера. На самом высоком уровне, нет, мы не можем так действовать. И мы не будем этого делать. Нужно приводить правильных игроков и строить новую команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все", - заявил немец.
Напомним, ранее сообщалось, что Челси может подписать Харри Кейна