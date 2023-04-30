Кейн может оказаться в Челси

В услугах англчианина заинтересован главный претендент на пост наставника "синих".

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может покинуть стан "шпор" ради одного из главных соперников клуба.

Как сообщает итальянец Николо Скира, англичанин может перебраться в лондонский Челси.

В услугах Кейна заинтересован главный претендент на пост наставника "синих" аргентинец Маурисио Почетино, с которым он работал с 2014 по 2019 года.

Также Харри входит в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Сумма потенциального трансфера остается неизвестными.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Харри Кейна в этом сезоне.