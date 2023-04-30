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Кейн может оказаться в Челси

В услугах англчианина заинтересован главный претендент на пост наставника "синих".
Сегодня, 13:03
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может покинуть стан "шпор" ради одного из главных соперников клуба.

Как сообщает итальянец Николо Скира, англичанин может перебраться в лондонский Челси.

В услугах Кейна заинтересован главный претендент на пост наставника "синих" аргентинец Маурисио Почетино, с которым он работал с 2014 по 2019 года.

Также Харри входит в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Сумма потенциального трансфера остается неизвестными.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Харри Кейна в этом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Харри Кейн

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