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Середняк АПЛ арендовал чемпиона мира-2022

Гонсало Монтьель, который любит пробивать решающие пенальти, проведет этот сезон на Туманном Альбионе.
Вчера, 21:55
Гонсало Монтьель / https://www.nottinghamforest.co.uk/
Гонсало Монтьель / https://www.nottinghamforest.co.uk/

Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о новичке команды, которым стал Гонсало Монтьель.

Правый защитник Севильи перебрался на Сити Граунд на правах годичной аренды, после которой он может стать полноправным игроком "лесников".

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Монтьель провел в Севилье два сезона, перейдя летом 2021 года из Ривер Плейт за 11 миллионов евро.

За это время 26-летний аргентинец провел 72 матча за андалусийцев, отметившись двумя голами и шестью ассистами.

В составе сборной Аргентины он стал триумфатором чемпионата мира-2022.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Ноттингем Форест Гонсало Монтиель

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