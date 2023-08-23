Затянувшаяся продажа Манчестер Юнайтед может завершиться в середине октября

Внезапное обновление по статусу переговоров о потенциальной продаже английского клуба.

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани собирается завершить полное поглощение Манчестер Юнайтед за 6 миллиардов фунтов к середине октября, сообщает The Sun.

По информации источника, член королевской семьи Катара выиграл конкуренцию у британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа, который был готов позволить семье Глейзеров сохранить долю в клубе.

Сообщается, что объявление о будущем продаже может появиться уже в следующем месяце.

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Напомним, что Глейзеры приобрели Манчестер Юнайтед в 2005 году. Для этого они взяли кредит, который был повешен на клуб. С того момента долг манкунианцев лишь рос.

Последние финансовые данные показали, что общий долг составляет 725 миллионов — самый высокий показатель с 2010 года.

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