Манчестер Юнайтед близок к подписанию конкурента Трубина

Голкипер лиссабонской Бенфики Одиссеас Влаходимос может сменить клубную прописку в скором времени.

Как сообщает Фабрицио Романо, грек провел позитивные переговоры с Манчестер Юнайтед. Одиссеас заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".

Сделка может быть закрыта в ближайшие дни или на следующей неделе. Все зависит от того, как поведет себя лиссабонская Бенфика.

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Отметим, что у Влаходимоса на прошлой неделе случился конфликт с Рогером Шмидтом, который возглавляет "орлов" после того, как тот хотел оставить на скамейке футболиста.

Напомним, в составе лиссабонской Бенфики с лета этого года выступает украинец Анатолий Трубин. Вратарь пока еще не успел дебютировать за португальский гранд, но с возможным уходом Влаходимоса его шансы на то, чтобы стать основным голкипером команды растут.

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