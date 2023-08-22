iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед близок к подписанию конкурента Трубина

Одиссеас Влаходимос готов перейти в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 10:23
Одиссеас Влаходимос / Getty Images
Одиссеас Влаходимос / Getty Images

Голкипер лиссабонской Бенфики Одиссеас Влаходимос может сменить клубную прописку в скором времени.

Как сообщает Фабрицио Романо, грек провел позитивные переговоры с Манчестер Юнайтед. Одиссеас заинтересован в переходе в стан "красных дьяволов".

Сделка может быть закрыта в ближайшие дни или на следующей неделе. Все зависит от того, как поведет себя лиссабонская Бенфика.

Читай также: Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции

Отметим, что у Влаходимоса на прошлой неделе случился конфликт с Рогером Шмидтом, который возглавляет "орлов" после того, как тот хотел оставить на скамейке футболиста.

Напомним, в составе лиссабонской Бенфики с лета этого года выступает украинец Анатолий Трубин. Вратарь пока еще не успел дебютировать за португальский гранд, но с возможным уходом Влаходимоса его шансы на то, чтобы стать основным голкипером команды растут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вице-пермьерка Испании отреагировала на скандал, в который попал глава местной федерации футбола Вице-пермьерка Испании отреагировала на скандал, в который попал глава местной федерации футбола
Спартак Трнава - Днепр-1: где смотреть матч квалификации Лиги конференций Спартак Трнава - Днепр-1: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи
Спартак Трнава - Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций Спартак Трнава - Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол11:38
Вице-пермьерка Испании отреагировала на скандал, в который попал глава местной федерации футбола
Лига конференций11:30
Спартак Трнава - Днепр-1: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Футбол11:22
Футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию во время матча против Болоньи
Лига конференций11:02
Спартак Трнава - Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Футбол11:00
Действующий чемпион мира отказался от перехода в Саудовскую Аравию
Футбол10:33
Сборная Украины U-21 определилась с составом на матчи против Северной Ирландии и Германии
Футбол10:23
Манчестер Юнайтед близок к подписанию конкурента Трубина
Лига конференций10:20
Спартак Трнава - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Европа09:56
Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А
Бокс09:50
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK