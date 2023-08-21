iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции

Английский клуб определился с проблемными позициями.
Сегодня, 22:20
ФК Манчестер Юнайтед / Getty Images
ФК Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед решил оформить несколько сделок перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает издание ESPN.

"Красным дьяволам" хочется усилить позицию голкипера и центр поля. Для этого клубу необходимо продать пару игроков.

Читай также: Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов

Манкунианцы готовы избавиться от защитников Эрика Байи и Брендона Уильямса, голкипера Дина Хендерсона и хавбека Донни ван де Бека.

Манчестер Юнайтед не рассматривает арендные соглашения, а лишь полноценные переходы. Клубу нужны постоянные игроки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете
Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом
Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду
Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
НБА22:15
Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене
Европа21:52
Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа21:46
Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас
Европа21:31
Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом
Киберспорт21:21
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte потеряли одну позицию
Европа21:07
Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену
Европа20:59
Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
Европа20:53
Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб
Легкая атлетика20:46
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал бега на 400 м
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK