Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции

Манчестер Юнайтед решил оформить несколько сделок перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает издание ESPN.

"Красным дьяволам" хочется усилить позицию голкипера и центр поля. Для этого клубу необходимо продать пару игроков.

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Манкунианцы готовы избавиться от защитников Эрика Байи и Брендона Уильямса, голкипера Дина Хендерсона и хавбека Донни ван де Бека.

Манчестер Юнайтед не рассматривает арендные соглашения, а лишь полноценные переходы. Клубу нужны постоянные игроки.

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