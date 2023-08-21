Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов

После прихода в Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага и приобретения Лисандро Мартинеса Виктор Линделеф потерял место в основном составе.

Чтобы получать больше игрового времени, 29-летний швед мог покинуть команду, однако это не произошло.

Как сообщает Фабрицио Романо, дело в том, что тен Хаг не хочет, чтобы Линделеф уходил. Он дал понять об этом еще в январе этого года, когда центрбек имел возможность покинуть Олд Траффорд.

Тренер считает его важной частью своей команды, а потому он не планирует его отпускать, несмотря на интерес к игроку со стороны многих команд.

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В прошлом сезоне Виктор Линделеф принял участие в 35 матчах во всех турнирах (2 511 минут), записав на свой счет две желтые карточки.

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