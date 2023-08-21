Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики

Манчестер Юнайтед может лишить Анатолия Трубина одного конкурента в лице Одиссеаса Влаходимоса.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" раздумывают над тем, чтобы приобрести 29-летнего вратаря Бенфики, который должен будет занять место запасного вратаря.

Однако это станет возможным лишь в том случае, если Манчестер покинет Дин Хендерсон, на которого претендуют Кристал Пэлас и Ноттингем Форест.

Влаходимос был исключен из заявки Бенфики на матч второго тура португальской Примейры против Эштрела Амадора (2:0).

Читай также: Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ

Греку не понравилось то, что он не попадет в стартовый состав на эту игру, в результате чего игрок вступил в перепалку с главным тренером Рогером Шмидтом.

Но даже при таких условиях Трубин не сумел дебютировать за "орлов" - место в основе занял Самуэл Соареш, а Анатолий провел весь матч на скамейке запасных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!