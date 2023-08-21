iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики

У конкурента украинца возник конфликт с главным тренером.
Сегодня, 00:08
Одиссеас Влаходимос / Getty Images
Одиссеас Влаходимос / Getty Images

Манчестер Юнайтед может лишить Анатолия Трубина одного конкурента в лице Одиссеаса Влаходимоса.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" раздумывают над тем, чтобы приобрести 29-летнего вратаря Бенфики, который должен будет занять место запасного вратаря.

Однако это станет возможным лишь в том случае, если Манчестер покинет Дин Хендерсон, на которого претендуют Кристал Пэлас и Ноттингем Форест.

Влаходимос был исключен из заявки Бенфики на матч второго тура португальской Примейры против Эштрела Амадора (2:0).

Читай также: Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ

Греку не понравилось то, что он не попадет в стартовый состав на эту игру, в результате чего игрок вступил в перепалку с главным тренером Рогером Шмидтом.

Но даже при таких условиях Трубин не сумел дебютировать за "орлов" - место в основе занял Самуэл Соареш, а Анатолий провел весь матч на скамейке запасных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ
Пирс Морган опять выступил с критикой Тен Хага Пирс Морган опять выступил с критикой Тен Хага
Тоттенхэм в непростом поединке одолел Манчестер Юнайтед Тоттенхэм в непростом поединке одолел Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед резко поменял планы на Гринвуда Манчестер Юнайтед резко поменял планы на Гринвуда
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина02:00
Фесюн остановил лидера, ужасная ошибка игрока Динамо и подарок Шахтеру: итоги четвертого тура УПЛ
Другие страны01:08
Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца
Киберспорт00:37
Gamers8 2023: Vitality одолели Ence в финале, ZywOo стал MVP
Украина00:36
Ярмоленко выделил главную проблему в игре Динамо
Украина00:13
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Европа00:08
Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики
Вчера, 23:47
Украина23:47
Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера
Европа23:24
Жирона - Хетафе 3:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Киберспорт23:09
Зинченко вместе с экс-тренером NaVi создали команду по Counter Strike
Футбол22:48
Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK