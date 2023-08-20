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Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ

Верратти может перебраться в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 16:18
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание GFFN.

Английский гранд готов выложить за футболиста сборной Италии около 50-60 млн евро, которые требуют парижане.

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Отметим, у игрока уже есть договоренность о переходе в Аль-Ахли, но клуб пока не согласовал трансфер с ПСЖ.

В минувшем сезоне на счету хавбека 29 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ Марко Верратти

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