Саудовский клуб намерен купить двух звездных европейских хавбеков

Верратти и Чалханоглу могут отправиться за деньгами.

Аль-Ахли работает сразу над двумя трансферами полузащитников из топовых европейских клубов, пишет L’Equipe.

Уже некоторое время саудовский клуб пытается купить Марко Верратти, и им даже удалось получить согласие от хавбека. Осталось договориться с ПСЖ.

Ранее парижский клуб отклонил предложение по итальянцу в размере 30 млн евро.

Независимо от сделки по Верратти Аль-Ахли также планирует предложение по Хакану Чалханоглу, который только-только продлил контракт с Интером.

Трансфермаркт оценивает 29-летнего турка в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что и Ан-Наср планирует еще один трансфер.

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