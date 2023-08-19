iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср Роналду поможет Порту организовать рекордную продажу в истории португальского клуба

"Драконы" получат за своего игрока 60 миллионов евро.
Сегодня, 20:19
Отавио / Getty Images
Отавио / Getty Images

Еще один игрок соблазнился на деньги из Саудрвской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ан-Наср активировал опцию выкупа контракта полузащитника Порту Отавио.

За 28-летнего португальца клуб Криштиану Роналду отдаст 60 миллионов евро. При этом сообщается, что Ан-Наср будет выплачивать эту сумму частями, а не единым траншем.

Стоит отметить, что продажа Отавио станет рекордной для Порту - ранее самым дорогим исходящим трансфером была продажа Эдера Милитао в Реал за 50 миллионов.

В прошлом сезоне Отавио принял участие в 44 матчах во всех турнирах, отметившись 7 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми лучшими трансферами прошедшей недели.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Манчестер Сити согласовал продажу центрбека в Ан-Наср Роналду Манчестер Сити согласовал продажу центрбека в Ан-Наср Роналду
Неймар, Бензема и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года Неймар, Бензема и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Алиссон может последовать за Хендерсоном и Фабиньо, заинтересовав клуб Роналду Алиссон может последовать за Хендерсоном и Фабиньо, заинтересовав клуб Роналду
Ан-Наср без Роналду уступил команде Джеррарда Ан-Наср без Роналду уступил команде Джеррарда
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:31
Тоттенхэм в непростом поединке одолел Манчестер Юнайтед
Европа21:30
Лунин не сумел спасти Реал, пропустив гол от Альмерии уже на третьей минуте матча
Украина21:08
Рух и Колос прервали свои победные серии, сыграв вничью
Европа21:01
Саудовский клуб намерен купить двух звездных европейских хавбеков
Европа20:20
Барселона откажется от такси для учащихся молодежной академии
Европа20:19
Ан-Наср Роналду поможет Порту организовать рекордную продажу в истории португальского клуба
Европа19:52
Экс-капитан Тоттенхэма отказался от переезда в Италию
Другие19:45
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина выборола победу у Венгрии
Европа19:45
Трансферы лета 2023 года: Малиновский, Неймар и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
Легкая атлетика19:23
Судьи ЧМ-2023 по легкой атлетики отреагировали на протест Украины по заступу Бех-Романчук
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK