Ан-Наср Роналду поможет Порту организовать рекордную продажу в истории португальского клуба
Еще один игрок соблазнился на деньги из Саудрвской Аравии.
Как сообщает Фабрицио Романо, Ан-Наср активировал опцию выкупа контракта полузащитника Порту Отавио.
За 28-летнего португальца клуб Криштиану Роналду отдаст 60 миллионов евро. При этом сообщается, что Ан-Наср будет выплачивать эту сумму частями, а не единым траншем.
Стоит отметить, что продажа Отавио станет рекордной для Порту - ранее самым дорогим исходящим трансфером была продажа Эдера Милитао в Реал за 50 миллионов.
В прошлом сезоне Отавио принял участие в 44 матчах во всех турнирах, отметившись 7 голами и 13 результативными передачами.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми лучшими трансферами прошедшей недели.
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