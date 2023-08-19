Ан-Наср Роналду поможет Порту организовать рекордную продажу в истории португальского клуба

"Драконы" получат за своего игрока 60 миллионов евро.

Еще один игрок соблазнился на деньги из Саудрвской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ан-Наср активировал опцию выкупа контракта полузащитника Порту Отавио.

За 28-летнего португальца клуб Криштиану Роналду отдаст 60 миллионов евро. При этом сообщается, что Ан-Наср будет выплачивать эту сумму частями, а не единым траншем.

Стоит отметить, что продажа Отавио станет рекордной для Порту - ранее самым дорогим исходящим трансфером была продажа Эдера Милитао в Реал за 50 миллионов.

В прошлом сезоне Отавио принял участие в 44 матчах во всех турнирах, отметившись 7 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми лучшими трансферами прошедшей недели.

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