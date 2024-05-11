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Бывший тренер Барселоны высказался о возможной работе в Баварии

Вальверде остается непоколебим в своем решении.
Сегодня, 12:50
Эрнесто Вальверде / Getty Images
Эрнесто Вальверде / Getty Images

Главный тренер Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал интерес к себе со стороны Баварии и Порту.

"Нет, ничего нет, никаких новостей об этом".

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"Я отношусь к этому спокойно. Моим приоритетом всегда был и остается Атлетик", – сказал Вальверде в интервью As.

Напомним, после 34 туров Ла Лиги Атлетик занимает пятое место в таблице, набрав 61 балл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария порту Эрнесто Вальверде

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