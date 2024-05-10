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Бавария начала переговоры о возвращении бывшего тренера

Флик находится в шаге от того, чтобы возглавить команду.
Сегодня, 20:20
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Ханс-Дитер Флик может вернуться в Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, начались первые переговоров о возвращении тренера в мюнхенский клуб. Флик, по его словам, полностью готов к возвращению. Кроме того, Бавария рассматривает и другие варианты для подготовки.

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Напомним, Флик тренировал Баварию с 2019 по 2021 год, завоевав с командой требл в сезоне-2019/20. Он остался без работы после ухода из сборной Германии.

Напомним, нынешний тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ханс-Дитер Флик

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