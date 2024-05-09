Офсайда не было: Арбитр ошибочно не засчитал второй гол Баварии - эксперты

Мюнхенцев лишили камбэка в важный момент игры.

Офсайда в моменте со вторым голом Баварии в матче против Реала все же не было.

На 13-й дополнительной минуте Йозуа Киммих сделал передачу в штрафную площадь, откуда Томас Мюллер перекинул мяч защитнику Маттейсу де Лигту, а тот забил гол.

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Однако главный арбитр Шимон Марчиняк, по подсказке ассистента, сначала отметил офсайд Мазрауи или де Лигта.

🚨💥 Análisis del gol anulado en el Real Madrid - Bayern de Múnich.



👉🏻 Rudiger tiene el pie levantado, por lo que hay que bajar la vertical.



❌ 𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗬 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ Marciniak pitó antes de tiempo, lo cual imposibilita que el VAR pueda revisar la acción. pic.twitter.com/G0usG9BjmK — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 8, 2024

Впоследствии эксперты Archivo VAR высказали мнение, что Мазрауи не был в офсайде, и что судья ошибся, свистнув за несколько секунд до забитого мяча, когда VAR уже не мог вмешаться.

Напомним, в ответном полуфинале Лиги чемпионов Реал победил Баварию со счетом 2:1 и вышел в финал (4:3 по сумме двух матчей).

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