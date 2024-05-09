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Офсайда не было: Арбитр ошибочно не засчитал второй гол Баварии - эксперты

Мюнхенцев лишили камбэка в важный момент игры.
Сегодня, 19:50
Споры с арбитром / Getty Images
Споры с арбитром / Getty Images

Офсайда в моменте со вторым голом Баварии в матче против Реала все же не было.

На 13-й дополнительной минуте Йозуа Киммих сделал передачу в штрафную площадь, откуда Томас Мюллер перекинул мяч защитнику Маттейсу де Лигту, а тот забил гол.

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Однако главный арбитр Шимон Марчиняк, по подсказке ассистента, сначала отметил офсайд Мазрауи или де Лигта.

Впоследствии эксперты Archivo VAR высказали мнение, что Мазрауи не был в офсайде, и что судья ошибся, свистнув за несколько секунд до забитого мяча, когда VAR уже не мог вмешаться.

Напомним, в ответном полуфинале Лиги чемпионов Реал победил Баварию со счетом 2:1 и вышел в финал (4:3 по сумме двух матчей). 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария офсайд

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