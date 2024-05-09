"Абсолютная катастрофа": комментарии представителей Баварии об отмененном голе Де Лигта в игре с Реалом

У всех в немецком клубе единое мнение: арбитры допустили грубейшую ошибку, которая напрямую повлияла на исход противостояния.

Прошедший полуфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией (2:1) еще долго будут обсуждать.

Все из-за гола защитника "ротен" Маттейса Де Лигта на 13-й добавленной минуте второго тайма, который не был зафиксирован из-за офсайда, которого, вероятно, не было.

После матча некоторые представители мюнхенского клуба заявили о грубейшей ошибке как главного арбитра Шимона Марчиняка, так и бокового судьи, которые, якобы, признали свои ошибки.

Томас Тухель, главный тренер Баварии:

"Катастрофа. Абсолютная катастрофа. После второго гола Реала они позволили игре продолжиться. Четкое правило заключается в том, что момент должен продолжаться. Первую ошибку допустил боковой судья, вторую - главный арбитр. Это было явное нарушение правил".

"Мы забили один гол, и это катастрофическое решение линейного судьи и арбитра. В конце концов, из-за этого решения это ощущается как предательство. Боковой судья извинился, но нам это никак не поможет".

Источник: Getty Images

"Думаю, достаточно ясно, и по-моему мнению, нет никаких сомнений, что это против всех правил современного футбола, то, что там произошло".

"Поднять флажок, когда ты вообще не можешь быть уверен, что это офсайд, иметь яйца, иметь смелость поднять флажок в такой ситуации - это серьезное, очень серьезное решение. И это неправильное решение".

"Рефери видит, что мы выигрываем мяч, выигрываем подбор и наносим удар в течение пяти секунд. У него есть возможность не свистеть. Он принимает решение свистнуть. Это против всех правил, простите. Мы принимаем это, мы проиграли. Что есть, то есть. Но такое не произошло бы с другой командой (Реалом)".

🚨 Thomas Tuchel on referee’s mistake: “This would not have happened on Real Madrid side”. pic.twitter.com/SF0rAWPPYh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024

Принял ли он извинения:

"Очень сложно. Это полуфинал, сейчас не время для извинений. На самом деле не время. Сейчас не время для двух серьезных нарушений правил, а потом извинений".

"Нам всем приходится выходить за пределы своих возможностей, всем приходится страдать, всем приходится играть без ошибок. Судьи такого уровня тоже должны это делать. Когда ты не справляешься, извинения не помогут, хотя, конечно, мы, спортсмены, это принимаем".

Томас Мюллер, полузащитник Баварии:

"Рефери не обратился к VAR. Он не дал себе возможности пойти посмотреть повтор. Так быстро свистнуть, в такой ситуации, это очень странно. Это часто происходит здесь, в Мадриде".

"Такое уже случалось со мной в 2017 году, когда Криштиану Роналду забил два гола. Но это было до VAR. Играть против Реала всегда очень странно".

CR7 estaba en claro offside en el gol que, por ahora, le da el pase a semifinales de la #CHAMPIONSxESPN al Real Madrid. pic.twitter.com/LJ5V2PoPls — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2017

¿Era también offside el tercer gol de Cristiano frente al Bayern? pic.twitter.com/G45hKdXUBO — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2017

Макс Эберль, спортивный директор Баварии:

"Шимон Марчиняк признал свою ошибку. Есть ноль целых ноль десятых аргументов, чтобы объяснить это".

"Логично, что это была ошибка. Он дал свисток. Это означает, что ни один видеопомощник не сможет вмешаться, поскольку он находился перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Нам плевать на это".

"Все были за это (немецкий финал Лиги чемпионов). Только польский судья был против. И соответственно, я, конечно, буду держать кулаки за Боруссию в финале".

Max Eberl says referee Marciniak admitted that he made a mistake



🎥 @kerry_hau

pic.twitter.com/VIXDQnMSaH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 8, 2024

Напомним, что после матча с Реалом защитник Баварии Маттейс Де Лигт рассказал, что к нему подошел боковой судья и признался, что допустил ошибку, зафиксировав офсайд в случае со вторым голом немецкой команды.

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