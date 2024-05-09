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Де Лигт: Боковой судья после матча сказал: "Прости, я допустил ошибку"

Защитник Баварии не сдерживал эмоции после обидного поражения.
Сегодня, 09:22
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Мадридский Реал стал вторым финалистом Лиги чемпионов после того, как в ответном матче обыграл Баварию со счетом 2:1 и по сумме двух встреч выиграл противостояние (4:3).

Однако игра могла развиться и по другому сценарию. На 13-й добавленной минуте при счете 2:1 в пользу "бланкос" судья отменил гол Маттейса Де Лигта из-за офсайда, который зафиксировал боковой арбитр.

После матча центрбек "ротен" в интервью поведал, что боковой судья принес ему свои извинения, признав, что допустил ошибку.

"Я думаю, мы установили правила в футболе, и правила гласят, что если нет явного офсайда (а этого не было), то ты должен продолжать играть. Если ты так свистишь на последней минуте, я думаю, это большая ошибка", - цитирует игрока GiveMeSport.

"Офсайд это или нет, я не знаю, ты можешь проверить это. Но если ты не проверяешь это, как ты можешь быть уверен? Во втором голе Хоселу тоже был практически офсайд. Если ты свистишь, окей, ничего не происходит. Но сейчас это сделало разницу".

Источник: Getty Images

"Боковой судья сказал мне: "Прости, я допустил ошибку". Я не тот человек, который будет винить в проигрыше рефери, так что Мадрид заслужил победу, потому что они выиграли со счетом 2:1. Но я думаю, если это правило, то это правило".

"Я не хочу сказать, что Реал всегда имеет судей на своей стороне, но сегодня именно это имело значение. Реал, когда думаешь, что они мертвы, сделай последний вдох… Вот почему они 14 раз выиграли Лигу чемпионов".

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В финале, который состоится 1 июня в Лондоне на Уэмбли, Реал встретится с дортмундской Боруссией, которая ранее повторно обыграла ПСЖ.

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Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

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