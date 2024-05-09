Тухель: Бернабеу влияет на арбитров

Главный тренер Баварии Томас Тухель лакончино описал матч против Реала.

Напомним, команда Карло Анчелотти сумела камбекнуть в самом конце матча и выбыть Баварию из турнира.

Тухель заявил, что его команде "отказали" в 2:2, для всех очевидно, что Бернабеу влияет на решения судей.

"Это была ошибка нашего лучшего игрока, который до этого момента спасал игру. Индивидуальная ошибка изменила ход игры, а потом нам не дали забить второй гол. Что я думаю о Бернабеу? Он влияет на судей", - приводит слова Тухеля Marca.

Видеообзор поединка Реал - Бавария уже доступен на нашем сайте.

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